(Arşiv Görüntü) Harekatta 17 kilometre derinliği ulaşıldı, Afrin'e 15 kilometre kaldı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'in teröristlerden temizlenerek, sınır hattında güvenliğin sağlanması amacıyla başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı’nın 46'ncı gününde, 17 kilometre derinliğe ulaşıldı. 3'ü belde olmak üzere yaklaşık 150 köy ve stratejik noktanın ele geçirildiği harekatta hedeflenen nokta olan Afrin'e, sadece 15 kilometre kaldı. Gaziantep- Kilis hattında bulunan terör örgütü DEAŞ üyelerini 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile etkisiz hale getirerek, Suriye'nin Cerablus ile Azez arasındaki bölgesini güvenli hale getiren TSK tarafından 20 Ocak'ta Kilis, Gaziantep ve Hatay ile sınırı bulunan Afrin'deki terör tehdidinin sona erdirilmesi için 'Zeytin Dalı Harekatı’ başlatıldı. 'Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan 72 asker için havalandırılan 72 savaş uçağının terör hedeflerine yönelik hava bombardımanı ile başlatılan harekat kapsamında, kara birlikleri de sınırı geçerek, teröristlerle sıcak temasa girdi. 41 ASKER ŞEHİT OLDU Coğrafi koşullara ve mevsim şartlarına rağmen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile birlikte ilerleyişini sürdüren TSK birlikleri, geride kalan 46 günde büyük başarı elde edip, 3'ü belde merkezi, köyler, dağ ve tepeler ile stratejik bölge olmak üzere 150'nin üzerinde noktada kontrolü sağladı. 46 gündür sürdürülen harekatta 2 bin 872 terörist etkisiz hale getirilirken, saldırı ve çatışmalarda 41 asker, şehit oldu. Hain saldırılarda yaralanan 199 askerden 63'ü ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından cepheye tekrar dönerek, teröristlere karşı mücadeleye devam etti. 17 KİLOMETRE DERİNLİĞE ULAŞILDI, 'FÜZE KORKUSU' SONA ERDİ Zorlu kış koşullarına ve arazi yapısına karşın başarıyla sürdürülen harekatta önüne çıkan engelleri tek tek aşan TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, Türkiye sınırından itibaren 17 kilometre derinliğe ulaştı. Bu derinliğe ulaşılması ile birlikte teröristlerin Kilis ile Hatay'ın ilçelerini hedef alan saldırıları sonlandırılmış oldu. Harekatın ilk günlerinde Afrin kırsalındaki teröristlerin Rus yapımı Grad füzeleriyle Kilis kent merkezi ve Hatay'ın ilçelerine yönelik yaptığı saldırılar da bitirildi. HER YERE TÜNEL YAPIP, PATLAYICI TUZAKLAMIŞLAR TSK'nın çatışmaların ardından ele geçirdiği bölgelerde ise terör örgütünün hemen hemen her yere betonarme kuleler inşa ederek, Türkiye tarafını gözetlediği ve olası kara operasyonuna karşı savunma hatları oluşturduğu ortaya çıktı. Teröristlerin hakim noktaları kaleyi andıran yapıların altına betonarme olarak labirent tarzı tüneller yaptığı görüldü. Tünellerde açılan küçük mazgallardan teröristlerin saldırılar yaptığı görülürken, kaybedeceklerini anlayınca kaçtıkları bölgelerde yapılan aramalarda da güvenlik güçlerine saldırıda bulunmak için her yere mayın ve el yapımı patlayıcı döşedikleri saptandı. Teröristlerin bu hain planı da titizlikle hareket eden TSK unsurları tarafından boşa çıkarıldı. AFRİN KIRSALI ADIM ADIM İZLENİYOR Karadan ilerleyişini sürdüren TSK birliklerine havadan da sürekli olarak yerli üretim İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile istihbarat akışı sağlanıyor. Bölgeyi 24 saat havadan tarayan İHA ve SİHA'lardan gelen bilgiler doğrultusunda strateji belirlenirken, saldırı hazırlığında olduğu saptanan teröristler ise SİHA'lar veya koordinatların bildirilmesiyle kısa sürede bölgeye ulaşan jetlerin bombardımanı ile etkisiz hale getiriliyor. ZORLU KAVŞAK; CİNDERES Türkiye'nin güney sınırında 'kanton' oluşturma düşüncesi artık sona eren ve her geçen gün kan kaybeden terör örgütü PYD/PKK'nın, Afrin kent merkezi kadar önemli gördüğü, TSK ve ÖSO tarafından çevrelenen Cinderes beldesine yığınak yaptığı ortaya çıktı. Terör örgütünün sözde 'yönetici'lerinin, büyük önem verdiği Cinderes'e, harekatın başlamasının hemen ardından 2 bin kişilik silahlı güç ve mühimmat gönderdiği ortaya çıktı. Sözde 'yönetici'lerin, denetimindeki bölgeleri bir bir kaybeden terör örgütünün silahlı kanadına, Cinderes beldesinde TSK'nın hızlı ilerleyişine aşırı direnç gösterilmesi yönünde sık sık talimat gönderdiği belirlendi. Talimat doğrultusunda teröristlerin, canlı kalkan olarak kullanmak istediği sivillerin de beldeden çıkmalarına izin vermediği saptandı. Güvenlik birimleri, burada yaşayan ve terör örgütü tarafından zorla tutulan sivillerin zarar görmemesi için 'meskun mahal' operasyonu tecrübesi olan JÖH, PÖH ve özel birlikler tarafından beldenin teröristlerden arındırılacağını bildirdi. 900 DEAŞ'LI, PYD SAFLARINA KATILDI 2 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiği harekat sürdürülürken, 6 bin 500'ü kent merkezinde olmak üzere Afrin bölgesinde hala 9- 10 bin teröristin bulunduğu belirtildi. İstihbarat birimlerinin raporlarına göre, harekatın hemen ardından terör örgütü PYD/PKK, yapılan pazarlık sonucu Afrin'deki cezaevlerinde bulunan 900 DEAŞ'lı teröristi kendi saflarında savaşması şartıyla serbest bıraktı. DEAŞ'lı teröristlerin 600'ünün Afrin kırsalında görevlendirildiği ve büyük bölümünün etkisiz hale getirildiği belirlenirken, hala 300 DEAŞ'lı teröristin Afrin kent merkezinde bulunduğu kaydedildi. 17 NİSAN BARAJI ÇEVRESİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENECEK Terör örgütü PYD/PKK'nın, bölgeye adını veren Afrin Çayı üzerine kurulu ve TSK'nın harekat kapsamında güzergahında bulunan 17 Nisan Barajı çevresindeki yüzlerce doğal mağaraya mühimmat yığınağı yaptığı ortaya çıktı. Baraj çevresindeki mağaralara yönelik operasyonlar da TSK'nın özel birlikleri tarafından yürütülerek, buradaki teröristler etkisiz hale getirilecek. 'TERÖRİST CESETLERİNİ GİZLEYİN' TALİMATI Öte yandan terör örgütünün, tabanını kaybetmemek için 'algı operasyonu' yürüttüğü belirtildi. TSK tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı, her geçen gün artarken, terör örgütünün de kaybedilen noktalardaki terörist cesetlerinin gizlenmesi yönünde talimat verdiği ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin ele geçirilen noktalardaki arama- tarama faaliyetlerinde; kuyu, kümes ve buzdolapların içinde terörist cesetlerinin bulunması, terör örgütünün kayıplarını gizlemeye çalıştığını ortaya koydu. Terör örgütünün sözde 'yöneticileri'nin, ayrıca silahlı unsurlarının kayıpları konusunda telsizlerden bilgi vermesini yasaklayarak, örgütte çözülmeleri önlemeyi amaçladığı belirtildi. JÖH VE PÖH, TEMİZLİK YAPACAK TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından teröristlerden arındırılarak, özgürleştirilen yerleşim alanları, Jandarma ve Polis Özel Harekat birliklerince titizlikle incelenecek. 'Meskun mahal' operasyonu tecrübesi bulunan birlikler, teröristlerden temizlenen belde, köy, mezra ve diğer alanlarda tuzaklanan patlayıcıları arama- tarama çalışması yürütecek. Birliklerin 'güvenli' olduğu bilgisini vermesinin ardından terörden arındırılan yerleşim alanlarına, sivillerin geri dönüşü için izin verilecek.