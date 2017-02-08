(Arşiv Görüntü) El Bab'da stratejik tepeler ÖSO kontrolüne geçti

GAZİANTEP, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılmış olan terör örgütü DEAŞ kontrolündeki El Bab'da bulunan stratejik öneme sahip tepeler, dün gece Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolüne geçti. Dünden bu yana havadan ve karadan 261 hedefi ateş altına alınan DEAŞ örgütü üyesi 58 terörist ise öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 169 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişine devam ederken, terör örgütü DEAŞ'a ait 189 hedef karadan, 65 hedef ise havadan ateş altına alındı. DEAŞ terör örgütüne aik 7 hedef ise koalisyon güçlerine ait jetler tarafından ateş altına alındı. Çatışmalarda ve hava harekatında 58 terörist etkisiz hala getirilirken, El Bab'da daha önce kuşatılan ve stratejik öneme sahip tepeler ise dün geceden itibaren TSK desteğiyle ÖSO güçlerinin kontrolüne girdi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet grupları tarafından, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 189 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 58 bina, 1 karargah binası, 3 tünel girişi, 2 kontrol noktası ve 1 silahlı araç imha edilmiştir. Aynı zamanda koalisyon güçleri tarafından Bab bölgesinde icra edilen 7 hava harekatı sonucunda ise barınma maksatlı kullanılan 10 bina, 1 tünel girişi, 1 savunma mevzii ve 1 zırhlı araç imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 58 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Daha önce kuşatılmış olan El Bab'ın kontrolü maksadıyla, dün gece icrasına başlanan operasyonlar neticesinde stratejik önemi haiz tepeler Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirilmiştir. El Bab kentinin tam olarak kontrol altına alınmasına yönelik operasyonlar ile EYP/mayın tespit ve imha faaliyetlerine aralıksız şekilde devam edilmektedir." 'FIRAT KALKANI HAREKATI ÇOK ÖNEMLİ' "Meşru müdafaa kapsamında icra edilen ve ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin kendi topraklarına dönmesine ve kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşamalarına katkı da sağlayan Fırat Kalkanı Harekatı sınır güvenliğimizin yanı sıra terörün bölgede yerleşik hale gelmesinin önlenmesi ve PYD/YPG/PKK terör örgütünün güneyde bir koridor oluşturmasının engellenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Hiçbir kural tanımayan bir terör örgütüyle mücadele ederken dahi masum insanlara zarar verilmemesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından büyük bir gayret ve hassasiyet gösterilmektedir. çatışma bölgesinden çıkan yerel halk, TSK'nın bu konuda gösterdiği hassasiyete ilişkin şükran duygularını sürekli olarak dile getirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türk halkının güvenliği ve kutsal vatan topraklarının bekası için terörün her türlüsü ile mücadele hem ülke topraklarında hem sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."