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(Arşiv Görüntü) Çiftlik Bank soruşturmasında 19 gözaltı kararı

SAKARYA'nın Geyve ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 ilde 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar, ilgili illerin başsavcılıklarına gönderildi. Soruşturmayı...

SAKARYA'nın Geyve ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 ilde 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar, ilgili illerin başsavcılıklarına gönderildi. Soruşturmayı yürüten Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde soruşturma kapsamında Sakarya'da 1, İstanbul 8, İzmir 1, Bursa 6, Çanakkale 1, Malatya 1 ve Balıkesir'de 1 olmak üzere toplam 19 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Bu karar, ilgili illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Bugün Bursa'da 2 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Sakarya'nın Geyve ilçesine getirildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, telefonlar ve çeşitli evraka el konuldu. Sakarya merkezli soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirlenen Cafer Çolak (35), şirketin sahibi firari Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve H.T. isimli bir kişi tutuklanmıştı.

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