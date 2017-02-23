(Arşiv Görüntü) Cerablus'ta hayat normale dönüyor

GAZİANTEP, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin 'Fırat Kalkanı' harekatı ile desteklediği Özgür Suriye Ordusu güçlerinin terör örgütü DEAŞ'tan temizlediği, Gaziantep'in Karkamış İlçesi'ne komşu Suriye'nin Cerablus İlçesi'nde, geri dönüşlerle birlikte hayat normale döndü. Türkiye'nin desteğiyle elektrik ve su verilen, okul ile hastanesi onarılan Cerablus'a, terör örgütü PYD denetimindeki Münbiç'ten siviller de eğitim ve sağlık hizmeti almaya geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen yıl 24 Ağustos'ta, Türkiye sınırının terör unsurlarından temizlenmesi için Karkamış'a komşu Cerablus'tan Suriye topraklarına girerek Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri aynı gün DEAŞ denetimindeki Cerablus'ta kontrolü ele geçirdi. İlçede tuzaklanmış patlayıcı ve mayınların imha edilmesinin ardından, binlerce Suriyeli daha önce ayrılmak zorunda kaldıkları Cerablus'a geri döndü. Harabeye dönmüş olan ilçede, DEAŞ tarafından cezaevi ve komuta merkezine dönüştürülen hastane ile okul binası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldı. Yine ilçeye Türkiye'nin desteği ile sorun giderilerek elektrik ve su verilmesine başlandı. MÜNBİÇLİ ÇOCUKLAR, CERABLUS'TAKİ OKULA GELİYOR Hayatın normale dönmeye başladığı Cerablus ve civarında yaşayan bölge insanı Türkiye tarafından onarılan okullara çocuklarını göndermeye başladı. Cerablus’a bağlı köylerde okul binalarının onarımlarına halen devam edilirken, PYD/PKK hakimiyetinde olan ve aslında Arap kenti olan Münbiç’te, okullarda zorla Kürtçe öğretilmeye çalışılmasından rahatsız olan Arap’ların da çocuklarını eğitim görmeleri için Cerablus’a getirdikleri bildirildi. DEAŞ denetiminde olduğu dönemde doktorların korkutularak kaçmaya mecbur bırakılması nedeniyle birçok insanın ölüme terk edildiği Cerablus'da, hastanenin de onarılmasının ardından insanlara sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Türkiye'nin ilaç ve tıbbi malzeme desteği de verdiği hastaneye, Münbiç’ten de hastalar tedavi olmak için başvuruyor. Münbiç’te PYD'li teröristlerin insanlara sağlık hizmetleri anlamında çeşitli zorluklar yaşattığı, tedavi olmak için Cerablus’a gelebildiklerini anlatan siviller, pek çok kişinin tedavi göremedikleri için basit rahatsızlıklarını atlatamadıklarını ve ilaç bulamadıklarını kaydetti. PYD, ELEKTRİĞİ ENGELLİYOR Bölgede yaşayanlar, geçmişte DAEŞ terör örgütünün sadece düğün, cenaze gibi özel zamanlarda elektrik verdiğini bu nedenle büyük sıkıntılar çektiklerini anlatıyor. Son dönemde Türkiye’nin desteğiyle elektrik probleminde sıkıntıların azaldığını anlatan Cerabluslular, mevcut altyapının Türkiye’den gelen elektriği kaldıramadığı, bu nedenle de bazı bölgelerde enerjinin jeneratörler vasıtasıyla sağlandığını bildirdi. Cerabluslular, jeneratörlerin çalışması için gerekli olan akaryakıtın çok pahalı olmasının da bölge halkının içinde bulunduğu olumsuzluklara bir yenisini eklediğine dikkat çekiyor. Bölge halkı, bu sıkıntılarının temelinde ise Münbiç’te bulunan ve Münbiç ile Cerablus’a elektrik sağlayan barajın terör örgütü PYD tarafından sahiplenilerek ve barajdan elde edilen elektriği kullanıma sunmamasından kaynaklandığını vurguluyor. DEAŞ, SU DEPOLARINI İMHA ETTİ Bölge sakinleri, Cerablus ilçe merkezinde yaşanmasa da köylerde su sorununun en büyük sıkıntılardan biri olduğuna işaret ediyor. Terör örgütü DEAŞ'ın köylerdeki su depolarını imha etmesinin bunda önemli etken olduğunu vurgulayan Cerabluslular, Elvaniye Köyü’nde bulunan ve çevresindeki diğer köylerin de istifade ettiği su deposunun DEAŞ tarafından imha edilerek kullanılamaz hale getirilmesini örnek olarak gösterdi. TÜRKİYE'DE EĞİTİLEN POLİSLER GÜVENLİĞİ SAĞLADI Öte yandan Türkiye'de eğitildikten sonra Cerablus'ta göreve başlayan polisler de ilçede güvenlik ve huzurun sağlanmasına katkı sundu. Bölgenin güvenliği konusunda Türkiye’de yetiştirilen polislerin göreve başlamasıyla birlikte Cerablus'ta emniyete ilişkin yaşanan sıkıntıların azaldığı, halka rahatsızlık veren silahlı protestoların son bulduğu kaydedildi. DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından Türkiye'nin desteğiyle hayatın normale döndüğü Cerablus'taki bu gelişme sonrası insanlar, ilerleyen dönemde Münbiç’in de PYD’den kurtarılmasını dört gözle beklediklerini dile getiriyor. Münbiç’teki adalet anlayışının da insan haklarına aykırı olduğunu dile getiren bölge halkı, mahkeme kararlarının bölgenin etnik yapısının gözetilerek verildiğini, bu durumun da topluluklar arasında kırılmalara ve anlaşmazlıklara sebebiyet verdiğini belirtti.