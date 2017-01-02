(Arşiv Görüntü) Antalya Havalimanı'nda panik (1)

ANTALYA Havalimanı'nda iç ve dış hatlar terminallerinin ortak kulandığı 'Giden Yolcu' kısmında saat 09.55'te X-Ray cihazından geçen Suriyeli bir genç "Üzerimde bomba var, Allahuekber" diye bağırınca, panik yaşandı. Polis ve özel güvenlikçiler...

02 Ocak 2017 Pazartesi 10:40