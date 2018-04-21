(Arşiv Görüntü) Amanoslar'da PKK'ya büyük darbe

HATAY'ın Amanos Dağları'na terörist başı Abdullah Öcalan'ın 1992'deki talimatıyla yerleşen ve o günden bu yana etkin mücadele verilen PKK'lılara çok ağır darbe indirildi. Bölgede 30'u aşkın sivil, asker, polis ve korucuyu şehit eden PKK'lılara yönelik son operasyonda 29 terörist öldürüldü. 1992'den bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 250'ye ulaştı. İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan 'sözde' Amanoslar Genel Saha Sorumlusu 'Wedat-Amed' kod adlı Seyithan Sinet'in de öldürülmesi, örgütü vurulan son darbe oldu. Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'deki Cinderes ve Raco'daki kampların da yerle bir edilmesi sonucu örgütün takviye gönderemediği Amanoslar'da son 5-6 terörist kaldığı belirtildi. PKK'lı teröristler ilk olarak 1992'de, elebaşları Abdullah Öcalan'ın telsizle verdiği, eylem talimatıyla Amanos Dağları'na 200 kişilik bir grupla yerleşti. Örgüt Amanoslar'ı karargâh haline çevirip, İskenderun'dan da Akdeniz'e kapı açmaya çalışırken, elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'Ferhat' kod adlı yeğeni Hasan Atmaca komutasındaki teröristler sık sık 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve jandarma özel timinden oluşan ekiplerle çatıştı. Örgütün tabur düzeyinde etkinlik sağlamaya çalıştığı bu bölgeye bir ara Şemdin Sakık da geldi ancak o da eylemlerde başarısız olunca geri çekildi. Bu bölgede çıkan çatışmalarda 170'e yakın terörist ölü ya da sağ olarak ele geçirildi, onlarca sığınak bulundu. Teröristler, Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra kendiliğinden Amanoslar'dan çekilip sıcak çatışmaya girmekten kaçındı. 2000 yılında da yaklaşık 5 bin askerin katılımıyla Amanoslar'da yapılan seri operasyonlar sonunda Hasan Atmaca ve diğer teröristler bölgeyi terk etti. Ancak 40-50 kişilik bir grup ise varlığını sürekli yer değiştirerek sürdürmeye çalıştı. AFRİN'DEKİ KAMPLARDAN SIZDILAR Suriye'nin sınır denetimsizliği nedeniyle Hatay'a kolayca geçiş olanağı bulan teröristler, yıllardır birçok baskın ve kaçırma olayında özellikle yaylada yaşayan köylüleri, maden ocaklarında çalışan işçileri ve avcıları katletti. 1984 yılından beri varlığı bilinen, Halep'in Afrin ilçesindeki Cinderes ve Raco'daki PKK'nın eğitim kamplarından Hatay'a sızan teröristler birçok kanlı eylem gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda ise yüzlerce silah, mermi, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu süreçte dikkat çeken unsur ise öldürülen teröristlerin cenazelerinin Afrin'e götürülmesi oldu. YA YAKALANDILAR YA DA ÖLDÜRÜLDÜLER Adana-Gaziantep-Hatay üçgenine hâkim, komşu ülkelere ulaşımı kolay, sarp ve sık ormanlık olan Amanoslar'ın iklim şartlarının kış aylarında da barınmaya uygun olması teröristlerle mücadelede olumsuzluk olarak gözlenirken, burada gizlenen teröristlerin bir dönem elebaşılığını yapan ve 'Amanos Cellatları' olarak tanınan 'Fırat Siverek' kod adlı Kenan Yıldızbakan ve 6 terörist, Antalya'dan Hatay'a dönerken, Mersin Tarsus ilçesinde 12 Kasım 2011'de yapılan operasyonda sağ olarak ele geçirildi. Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde 2010 yılında 6 asker ile 4 polisin şehit edilmesi eylemlerine karışan teröristler yargılama sonucunda 26 kez ömür boyu ve toplam 1500 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 polis memurunun şehit edilmesinin ardından ilçede 4 gün süren toplumsal olaylar da yaşandı. Bu olaydan sonra başlatılan operasyonda ise Hassa'da 7 terörist öldürüldü. Nisan 2016'da Belen ilçesinde ise yapılan operasyonda PKK'nın 'sözde' Amanos sorumlusu 'Mazlum Palu' kod adlı İdris Doğruer ele geçirildi. Bundan iki hafta sonra da 'sözde' Amanoslar bölgesi Osmaniye-Erzin grubu sorumlusu 'Zagros Siyabend' kod adlı İ.Ç. Osmaniye'de yakalandı. KIZMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ Amanos Dağları'nın uzantısı olan Karacaören mevkiinde 18 Ekim 2004'te düzenlen operasyonda ölü olarak ele geçirilen ve kimliği açıklanmayan teröristin PKK'nın Amanos Dağları 'sözde' sorumlusu olduğu belirtildi. Son 5 ayda öldürülen 29 terörist arasında ise İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı, mavi, turuncu ve gri kategorilerde yer alan örgütün 'sözde' önemli isimlerinin de bulunduğu belirtildi. Kırmızı listede yer alan 'sözde' Amanoslar Genel Saha Sorumlusu 'Wedat-Amed' kod adlı Seyithan Sinet de son operasyonda öldürülen teröristler arasında yer aldı. 'ZEYTİN DALI HAREKÂTI İLE TOPARLANAMAZLAR' Güvenlik uzmanlarınca yapılan değerlendirmelerde, yıllardır etkin bir mücadele sürdürülmesine karşın Amanos Dağları'nın coğrafi şartlarının da etkisiyle terörün tam anlamıyla temizlenemediği, bunda Afrin'in Cinderes ve Raco bölgesindeki kamplardan örgüte destek verilmesinin de etkili olduğu vurguladı. Suriye'nin sınırlarına hâkim olamaması nedeniyle sızmanın önüne geçilmediğini belirten uzmanlar, Zeytin Dalı Harekâtı ile Amanoslar'daki terörün can damarının kesildiğini, bundan sonra örgütün bölgede toparlanmasının çok güç olduğu belirtildi. Afrin'deki kampların yerle bir edildiğini sınırdaki önlemlerin örülen duvarla artırıldığını belirten uzmanlar, etkin mücadele ile var olan çok az sayıdaki teröristin de yok olma aşamasına geldiğini kaydetti. SON 5-6 TERÖRİST KALDI Amanos Dağları'nda adım adım operasyonlarını sürdüren, zaman zaman da hava desteği sağlanan güvenlik güçleri, etkisiz hale getirilen 29 teröristten sonra bölgede 5-6 terörist kaldığını saptadı. 1992'den bu yana 250'yi aşkın teröristin öldürüldüğü Amanoslar'a yurt içinden sağlanan desteğin de kesilmesiyle etkisiz hale gelen örgütün sonunun getirilmesi için bölgede güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetlerinin gece gündüz sürdüğü belirtildi. AMANOSLAR'DAKİ TERÖRİSTLERİN EYLEMLERİ * 25 Mart 2003'te Amanoslar'ın eteğindeki Başlamış köyünde meydana gelen olayda, trafodaki arızayı gidermek üzere giden Erzin İlçesi TEDAŞ İşletme Şefi Osman Temur (47), bölücü örgüt mensuplarının kurduğu bubi tuzağının patlaması sonucu şehit oldu. * 13 Haziran 2004'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi sınırlarındaki Toktak Yaylası'nda bir grup terörist, 3 gönüllü köy korucusunu şehit etti. * 23 Nisan 2007'de Amanos Dağları eteğindeki Hassa ilçesi kırsal alanında güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada, Ordulu Jandarma Er Salih Bolamanlı (21) şehit edildi. * 5 Ekim 2008'de Hassa ilçesi sınırlarında kalan Amanos Dağları'nın Elmalıseki mevkiinde güvenlik güçleriyle girilen çatışmada köy korucusu Adem Korkmaz (43) şehit oldu. * 27 Kasım 2008'de Bitişik köyü yoluna inen 3 PKK'lı terörist, Adana- İskenderun otoyolu turnikelerinde denetim yapan trafik ekibindeki polis İbrahim Darıcı'yı (37) şehit etti. Amanoslar'a doğru kaçan teröristler, peşlerinden gelen ekiplerle çatışırken polis memuru Halil Aksak'ı (38) da şehit etti. * 7 Ağustos 2009'da Hatay'ın merkez Karlısu Beldesi Askeri Radar Üssü bölgesinde devriye görevi yapan askeri birliğe, bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Jandarma Komando Er Yusuf Tiryakioğlu şehit olurken, 1 terörist de ölü ele geçirildi. * 29 Mayıs 2010'da Antakya'ya bağlı Kisecik köyü yakınlarındaki maden ocağına bir grup PKK'lı terörist, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı, özel güvenlik görevlilerinden Mustafa Dolumay (26) şehit oldu. * 31 Mayıs 2010'da Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı İlboğa Kışlası İkmal Destek Komutanlığı'nda nöbet değişimi yapan askeri kamyonete roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Deniz erler Serhat Aslan, Kerem Oğuz Erbay, İsmail Kartal, Erol Tavukçu, Ümit Akbulut ve Erhan Terletme şehit oldu. *10 Haziran 2010'da Amanoslar'dan sızan teröristler Osmaniye'nin Kanlıgeçit Jandarma Komando Karakolu'na uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda, karakolun yanındaki lojman binasında oturan üsteğmen eşi Pınar Akdağ, başına isabet eden kurşunla şehit düştü. * 26 Temmuz 2010'da Hatay'ın Dörtyol ilçesine inen PKK'lılar, ilçe merkezinde polis memurları Ali Hacıarap (41), Hasan Aslan (34), Emre Yalçın (38) ve Fatih Yıldız'ı (33) şehit etti. * 17 Mayıs 2012'de Hatay'ın Dörtyol ilçesinin Kuzuculu Beldesi yakınlarında PKK'lıların düzenlediği roketli saldırıda Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Erhan Dikmen, Üsteğmen Aytaç Kaya ve Teğmen Ahmet Tarım şehit oldu. * 18 Haziran 2012'de Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağı eteğinde güvenlik güçleriyle bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan çatışmada Jandarma Komando Er Doğukan Şit şehit oldu. * 14 Temmuz 2012'de Hatay'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları kırsalında yola mayın döşemeye çalışan PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada gönüllü köy korucusu Ömer Salık (53) şehit oldu. * 5 Ekim 2015'de Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde Amanos Dağları'ndeki operasyonda çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Ufku Demirel şehit oldu. * 9 Mayıs 2016'da Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, Amanos Dağları'nın eteklerinde arazi arama tarama yapılırken Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan destek için gelen timde yer alan Yüzbaşı Rıza Fırat, önündeki kayalıklardan düşerek şehit oldu. * 14 Şubat 2017'de Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu. 15 Şubat'ta Kayan'ın Adana'daki uğurlama törenine giden motosikletli polis Fırat Ulaş kaza yapıp şehit oldu. * 26 Mart 2018'de Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada, Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur (25) şehit oldu. * 22 Mayıs 2017'de Osmaniye'nin Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Özel Harekât Uzman Çavuş Hasan Sevinç (27) şehit düştü. * 9 Temmuz 2017'de Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gerçekleştirilen saldırıda Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hayrettin Mennan ve Bayram Bozdoğan şehit oldu. * 17 Ağustos 2017'de Hatay'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları eteklerinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz (29) şehit oldu.