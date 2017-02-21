(Arşiv Görüntü) Aladağ faciasında soruşturmanın genişletilmesi istendi

Salih ÜÇTEPE / ADANA, () - ADANA'nın Aladağ İlçesi'nde 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği kız yurdu yangını faciasının ardından Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, savcıdan 'soruşturmanın genişletilmesi' isteğinde bulundu. 29 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı, 'Süleymancı' cemaatine ait özel kız öğrenci yurdunda, elektrik kontağından yangın çıktı. 10 öğrenci, 1 çocuk ile 1 eğitmen yaşamını yitirdi. Hazırlanan bilirkişi raporunda yangının eskiyen elektrik tesisatında oluşan kısa devre ile başladığı, yangın merdiveni kapılarının açılamadığı, ayrıca yönetmelik dışına çıkılıp ısıya dayanıklı olmayan PVC kapı takıldığı, binanın Bayındırlık şartnamelerine uygun olmadığı, acil çıkış kapıları bulunmadığı, camların demirler kesilerek açılabildiği yer aldı. İZİN VERENLER DE SORUŞTURULSUN Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'nda görevli avukatlar Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak yurdun açılışına izin verenlerin de tahkikat altına alınmasını isterken, dilekçelerinde şu hususlara dikkat çekti: "Söz konusu yurdun tüm eksikliklerine rağmen 2010 yılında yurt açılış izni veren devlet personelinin, 4 müfettiş tarafından hazırlanan raporda gerek yangın gerekse deprem dayanıklılığına ilişkin belgelerin eksikliğini rapor edip Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirmesine rağmen işlem yapmayan yetkililer, itfaiye nezdinde yoğun şikayetler göz önüne alınarak itfaiye personeli, hem yurdun açılışı hem de denetim raporlarındaki diğer eksiklikler yönünden görevinin gereklerini yerine getirmeyen Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki görevliler hakkında da tahkikat yapılarak dosyaya dahil edilmelerini talep etti. Ayrıca, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yürütülen soruşturmanın 'asli kusurlar bakımından ihlamali' davranışla ölüme neden olma yönünden değerlendirilmesini talep eden avukatlar tali kusurlular yönünden ise 'olası kasıt' varlığının göz önüne alınması gerekliliği." 1 FİRARİ 5 TUTUKLU Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç tutuklandı. Şüpheli avukatlarının itirazı üzerine Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş ve Mahir Kılınç 22 Ocak'ta tahliye edildi. Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'nda görevli avukatlar, tahliyelere itiraz etti. Bunun üzerine Ramazan Keleş dışındaki şüpheliler tekrar tutuklandı. Firari olan Keleş'in yakalanması için çalışma başlatıldı.