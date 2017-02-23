(Arşiv Görüntü) ABD Konsolosluğu tercümanı, PKK'dan gözaltına alındı (3)

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ABD Adana Konsolosluğu'nda uzun yıllardır tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay, terör örgütü PKK üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde Mardin'de, 'Behzat' kod adlı terör örgütü üyesinin ölü ele geçirilmesinin ardından, Nusaybin İlçesi'ne giderek örgüt sempatizanlarını eylemsel faaliyetlere yönlendirdiği iddia edilen Hamza Uluçay için Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama emri çıkardı. Uluçay'ın Adana'daki evine operasyon düzenleyen polis, kimseyi bulamadı. Bunun üzerine ABD Adana Konsolosluğu yetkilileri ile görüşülmesinin ardından Uluçay, polis ekiplerine konsolosluk binasının önünde teslim edildi. Polis ekipleri Uluçay'ı sağlık kontrolünden geçirdikten sonra Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ne götürdü. Uluçay'ın evinde yapılan aramada ise yasadışı olduğu belirtilen Kürtçe kitaplar, 7 'F' serisi, 7 'B' serisi, 2 'K' serisi olmak üzere farklı serilerde 21 adet 1 dolar ele geçirildi.