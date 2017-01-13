ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri 6 Ocak 2017 tarihinde Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmişti. Bölgede tespit edilen teröristlerinde içinde bulunduğu sığınak ve barınaklardan oluşan 11 hedef ateş altına alınarak imha edilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatına iliştin bugün yaptığı açıklamada 11 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtildi.
(Arşiv Görüntü) 6 Ocak'ta Kandil'e düzenlenen hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri 6 Ocak 2017 tarihinde Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine,...
13 Ocak 2017 Cuma 12:06
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