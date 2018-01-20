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Arnavutköy'de DEAŞ operasyonu  (2) (Ek bilgilerle)

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik olarak daha önceden belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Arnavutköy'deki operasyonda bir kişi...

Arnavutköy'de DEAŞ operasyonu  (2) (Ek bilgilerle)

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL
İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik olarak daha önceden belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Arnavutköy'deki operasyonda bir kişi gözaltına alındı.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik olarak bu gece saat 00.30 sıralarında birçok ilçede daha önceden belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Arnavutköy'de operasyona, Özel Harekat Polisi'nin yanı sıra çok sayıda sivil polis ekipleri katılırken, zırhlı araçlarla da takviye yapıldı. Arnavutköy'de bir eve yapılan baskında evde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri evin içinde ve çevresinde bir süre arama yaptı. Gözaltına alınan kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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