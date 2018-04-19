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Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen liseli kızı av tüfeğiyle vurdu

AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde, R.Ç. (17), arkadaşlık isteğini kabul etmeyen lise öğrencisi B.K.’yı (16) av tüfeğiyle vurdu. Olay, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, R.Ç. (17), Taşköprü ...

Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen liseli kızı av tüfeğiyle vurdu
AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde, R.Ç. (17), arkadaşlık isteğini kabul etmeyen lise öğrencisi B.K.’yı (16) av tüfeğiyle vurdu.
Olay, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, R.Ç. (17), Taşköprü  mevkiinde lise öğrencisi B.K.’nın (16) önünü keserek konuşmak istedi. R.Ç., konuşma isteğini kabul etmeyerek gitmek isteyen genç kızı av tüfeğiyle vurdu. Yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan B.K., buradan Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen genç kızı av tüfeğiyle vurarak yaralayan ve polis tarafından gözaltına alınan R.Ç.’nin, aynı lisede okudukları geçen yıl okulla ilişiğinin kesildiği belirtildi.

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