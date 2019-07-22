Arkadaşlık isteğine ret cevabı veren kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı

BURSA'da, Zahit Y.(44), arkadaşlık teklifini reddeden Hülya N.'yi (50) bıçakladıktan sonra aynı bıçağı karnına saplayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Hülya N. ve Zahit Y. hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi'ndeki tuhafiye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Zahit Y., Hülya N.'nin tuhafiye dükkanına gitti. Zahit Y., Hülya N.'ye arkadaşlık teklifi etti. Hülya N. ise reddetti. Bunun üzerine ikili tartışmaya başladı. Zahit Y. yanında getirdiği bıçak ile Hülya N.'yi 3 yerinden bıçaklayarak, yaraladı. Ardından da bıçağı karnına saplayarak, intihar girişiminde bulundu.

Çığlıkları duyan esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Hülya N. ile Zahit Y.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralı tedavi altına alınırken, polis soruşturma başlattı.



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