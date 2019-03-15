Arkadaşlarının 14 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklandılar

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, yaklaşık 4 ay önce devlet korumasına alınarak, Sevgi Evi'ne yerleştirilen 14 yaşındaki K.D.'nin babasının eve getirip, birlikte alkol aldığı 3 arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Sevgi Evi görevlilerinin ihbarı üzerine baba ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. Küçük kıza pek çok kez cinsel istismarda bulundukları belirlenen 2 kişi tutuklanırken, baba ile bir arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bozdoğan'da yaşayan ortaokul öğrencisi K.D., 23 gün okula gitmeyince öğretmenleri durumu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri, küçük kızın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gidip, baba H.D. (60) ile görüştü. Alkol bağımlısı baba H.D. görevlilere kızına bakamadığını söyledi. Bunun üzerine K.D. geçen 20 Kasım günü, devlet korumasına alınarak, Sevgi Evi'ne yerleştirildi.ANNESİ ÖLDÜ, ABLALARI EVLENDİAnnesi 4 yıl önce ölen, 3 ablası da evli olduğu için babasıyla kalan K.D.,şubat ayı sonunda ise Sevgi Evi'ndeki görevlilere, babasının evde birlikte alkol aldığı arkadaşları N. Ç. (60), Kemal Çulhaoğlu (65) ve Osman Doyran'ın (52) kendisine birçok kez cinsel istismar ile tacizde bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine baba ve 3 arkadaşı hakkında Aydın Cumuhriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Pedagog eşliğinde K.D.'nin ifadesine başvuruldu. Baba H.D. ve 3 arkadaşı, dün savcılığın talimatı doğrultusunda Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerinde gözaltına alındı.Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal Çulhaoğlu ve Osman Doyran, küçük kıza nitelikli cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklandı. K.D.'yi taciz ettiği belirtilen N.Ç. ile cinsel istismar ve taciz olaylarından haberi olmadığını öne süren baba H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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