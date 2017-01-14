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Arkadaşlarını öldürüp, sahile gömdüler

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, () - ADANA'da arkadaşları Mehmet Işıkoğlu'nu (28) 7 bin lira parasını aldıktan sonra bıçaklayarak öldürüp gömdükleri öne sürülen Serhat Sukgen (28) ile Mehmet Seyran Alp (27), suçlamaları reddetti. Mehmet Seyran...

Arkadaşlarını öldürüp, sahile gömdüler

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, () - ADANA'da arkadaşları Mehmet Işıkoğlu'nu (28) 7 bin lira parasını aldıktan sonra bıçaklayarak öldürüp gömdükleri öne sürülen Serhat Sukgen (28) ile Mehmet Seyran Alp (27), suçlamaları reddetti.
Mehmet Seyran Alp, Serhat Sukgen ve Mehmet Işıkoğlu, kiraladıkları otomobille Hatay'a gitti. 22 Ocak 2016'da Adana'ya dönen 3 arkadaş, iddiaya göre daha sonra Karataş İlçesi'ne bağlı Bahçe Mahallesi'nde deniz kenarına giderek uyuşturucu kullandı. Ardından iddiaya göre Serhat Sukgen, Mehmet Işıkoğlu'nun ellerinden tutarak etkisiz hale getirirken, Mehmet Seyran Alp defalarca bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra Sukgen ile Alp, cebindeki 7 bin lirayı aldıkları Işıkoğlu'nun cesedini kumsala gömüp Adana'ya döndü. Olaydan 3 gün sonra Mehmet Seyran Alp yanına kardeşi Abdulkadir Alp ve Serhat Sukgen'i de alarak cesedi gömdükleri yere gitti. 3 kişi cesedi gömülü olduğu yerden çıkarıp başka bir yere gömdü.
Mehmet Işıkoğlu'nun eve dönmemesi üzerine aile kayıp başvurusu yaptı. 25 Şubat'ta Karataş sahilinde bir köpek kumu eşeleyince ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından çıkartılıp Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen cesedin DNA testi sonucunda Mehmet Işıkoğlu'na ait olduğu belirlendi. Serhat Sukgen, Mehmet Seyran Alp ile kardeşi Abdulkadir Alp tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Seyran Alp ile Serhat Sukgen hakkında bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürme suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, nitelikli yağma suçundan 15'er yıla kadar, Abdulkadir Alp hakkında da suç delillerini gizleme suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.
KABUL ETMEDİLER
Yargılama sırasında olayla ilgisinin bulunmadığını savunan Abdulkadir Alp ise tahliye edildi. Olay öncesinde Mehmet Işıkoğlu ve Serhat Sukgen ile Hatay'a gidip Karataş İlçesi'ne döndüklerini, uyuşturucu kullandıklarını anlatan Mehmet Seyran Alp, "Karataş'tan dönünce ben evime gittim, Serhat ise Mehmet Işıkoğlu'nu evine bırakıp kendi evine geçecekti. Tahminen 3 gün sonra Serhat beni aradı, '3 çuval esrarım var. Birlikte gömelim' dedi. Ben rahatsız olduğum için kardeşim Abdulkadir ile gittiler. Daha sonra kardeşim bana Serhat'ın bir şey gömdüğünü ama ne gömdüğünü görmediğini söyledi. Benim suçum yoktur" diye savunma yaptı. Mehmet Seyran Alp'in savunmasını 'yalan' olarak niteleyen Serhat Sukgen ise, Mehmet Işıkoğlu'nu öldürmesi için bir nedeninin bulunmadığını söyledi. Tutuklu sanıkların tahliye istemini reddeden mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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