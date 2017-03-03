Arkadaşlarını öldüren sanıklara müebbet hapis istendi

ADANA'da arkadaşları Mehmet Işıkoğlu'nu (28) 7 bin lira parasını aldıktan sonra bıçaklayarak öldürüp gömdükleri iddiasıyla yargılanan Serhat Sukgen (28) ile Mehmet Seyran Alp (27) hakkında Cumhuriyet Savcısı müebbet hapis cezası istedi.Mehmet Seyran Alp, Serhat Sukgen ve Mehmet Işıkoğlu, kiraladıkları otomobille 22 Ocak 2016'da Karataş İlçesi'ne bağlı Bahçe Mahallesi'nde deniz kenarına giderek uyuşturucu kullandı. İddiaya göre Serhat Sukgen, Mehmet Işıkoğlu'nun ellerini tuttu, Mehmet Seyran Alp da bıçaklayarak öldürdü. Sukgen ile Alp, cebindeki 7 bin lirayı aldıkları Işıkoğlu'nun cesedini kumsala gömüp Adana'ya döndü. 3 gün sonra Mehmet Seyran Alp yanına kardeşi Abdulkadir Alp ve Serhat Sukgen'i de alarak cesedin yerini değiştirdi. Işıkoğlu'nun ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis soruşturma başlatırken, 25 Şubat'ta Karataş sahilinde ceset bulundu. Serhat Sukgen, Mehmet Seyran Alp ile kardeşi Abdulkadir Alp tutuklandı.SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLERMehmet Seyran Alp ile Serhat Sukgen hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve yağma suçundan ise 15'er yıla kadar hapis cezası, Abdulkadir Alp hakkında da suç delillerini gizleme suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Olayla ilgisinin bulunmadığını öne süren Mehmet Seyran Alp, "Karataş'tan dönünce ben evime gittim, Serhat ise Mehmet Işıkoğlu'nu evine bırakıp kendi evine geçecekti. Tahminen 3 gün sonra Serhat beni aradı, '3 çuval esrarım var. Birlikte gömelim' dedi. Ben rahatsız olduğum için kardeşim Abdulkadir ile gittiler. Daha sonra kardeşim bana Serhat'ın bir şey gömdüğünü ama ne gömdüğünü görmediğini söyledi. Benim suçum yoktur" diye savunma yaptı.Mehmet Seyran Alp'in savunmalarında yalan söylediğini anlatan Serhat Sukgen ise, "Mehmet'i öldürmek için bir nedenim yok" dedi. Yargılamalar sırasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Abdulkadir Alp de suçlamayı kabul etmedi.YARGILAMADA SONA GELİNDİDuruşma savcısı araştırılmasını istediği başka bir husus kalmadığını belirterek mütalaasını verdi. Savcı, Mehmet Seyran Alp ile Serhat Sukgen'in kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını isterken, yağma suçlarından beraatlerine karar verilmesini talep etti. Abdulkadir Alp'in ise 5 yıla kadar hapsi istendi. Mahkeme heyeti, karar verilmesi için duruşmayı erteledi.

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