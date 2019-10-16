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Arkadaşlarını döverek öldürmüşler
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, Kenan Tunç'un(47) cesedini apartmandan dışarı taşıdıkları sırada yakalanan Sercan C.(34) ve Oktay B. (50), adliyeye sevk edildi. İkilinin birlikte alkol aldıkları Tunç'u aralarında çıkan tartışmada döverek...
GÜVENLİK 16.10.2019, 12:12
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, Kenan Tunç'un(47) cesedini apartmandan dışarı taşıdıkları sırada yakalanan Sercan C.(34) ve Oktay B. (50), adliyeye sevk edildi. İkilinin birlikte alkol aldıkları Tunç'u aralarında çıkan tartışmada döverek öldürdükleri belirlendi.
Dün öğle saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi’ndeki bir apartmandan, 2 kişinin 1 kişiyi taşıyarak dışarı çıkarmaya çalıştığını gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polisi gören 2 kişi, taşıdıkları kişiyi yere atıp, kaçmak istedi. Sercan C. ve Oktay B. oldukları ortaya çıkan şüpheliler yakalanarak, gözaltına alınırken, taşımak istedikleri kişinin ise uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkası bulunan Kenan Tunç olduğu belirlendi. Vücudunda darp izleri bulunan Tunç'un 2 şüpheli tarafından öldürüldüğü tespit edildi.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Sercan C. ve Oktay B., birlikte alkol alırken çıkan tartışmada Kenan Tunç'u döverek öldürdüklerini anlattı. Cinayetin işlendiği evin ise Sercan B.'ye ait olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan yaralama suçundan sabıkalı Sercan C. ile cinsel taciz, basit yaralama ve tehdit gibi suçlardan sabıkalı Oktay B., adliyeye sevk edildi.
Dün öğle saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi’ndeki bir apartmandan, 2 kişinin 1 kişiyi taşıyarak dışarı çıkarmaya çalıştığını gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polisi gören 2 kişi, taşıdıkları kişiyi yere atıp, kaçmak istedi. Sercan C. ve Oktay B. oldukları ortaya çıkan şüpheliler yakalanarak, gözaltına alınırken, taşımak istedikleri kişinin ise uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkası bulunan Kenan Tunç olduğu belirlendi. Vücudunda darp izleri bulunan Tunç'un 2 şüpheli tarafından öldürüldüğü tespit edildi.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Sercan C. ve Oktay B., birlikte alkol alırken çıkan tartışmada Kenan Tunç'u döverek öldürdüklerini anlattı. Cinayetin işlendiği evin ise Sercan B.'ye ait olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan yaralama suçundan sabıkalı Sercan C. ile cinsel taciz, basit yaralama ve tehdit gibi suçlardan sabıkalı Oktay B., adliyeye sevk edildi.
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