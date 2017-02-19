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Arkadaşlarını döverek öldüren kardeşler birbirini suçladı

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da arkadaşları 27 yaşındaki Gökhan Nas'ı döverek öldürdükleri ileri sürülen ve poliste verdikleri ifadelerinde birbirlerini suçlayan 28 yaşındaki Mehmet Sait ile ağabeyi 30 yaşındaki Halil Süslü tutuklandı....

Arkadaşlarını döverek öldüren kardeşler birbirini suçladı

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da arkadaşları 27 yaşındaki Gökhan Nas'ı döverek öldürdükleri ileri sürülen ve poliste verdikleri ifadelerinde birbirlerini suçlayan 28 yaşındaki Mehmet Sait ile ağabeyi 30 yaşındaki Halil Süslü tutuklandı.
Merkez Yüreğir İlçesi'nin Güneşli Mahallesi'nde oturan Gökhan Nas, geçtiğimiz akşam saatlerinde arkadaşları Mehmet Sait Süslü ve ağabeyi Halil Süslü ile buluştu. Gökhan Nas eve dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. Nas'ın arkadaşından ödünç aldığı otomobil Güneşli Mahallesi'nde park halinde bulundu. Soruşturma başlatan polis, Mehmet Sait ile Halil Süslü'yü gözaltına aldı. İfadelerinde suçu birbirlerinin üzerine attığı iddia edilen Süslü kardeşler bugün yoğun güvenlik önlemi altında sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Çelik yelek giydirilen şüpheliler sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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