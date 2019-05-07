Arkadaşlarına 'intihar' rüyasını anlatan Sıla, kendisini astı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Bornova ilçesinde, lise öğrencisi Sıla K.'nin (17), arkadaşının evindeki balkonda eşarpla tavana asılı cansız bedeni bulundu. Sıla K.'nin, sınıf arkadaşlarına, gördüğü rüyada kendisine intihar etmesinin söylendiğini anlattığı öğrenildi.

Olay, pazar günü saat 05.00 sıralarında, meydana geldi. Bornova Hikmet Aybars Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Sıla K., arkadaşı Esra Duman'ın evlerine misafirliğe gitti. Gece olunca herkes yattıktan sonra Esra Duman, uykusundan uyanıp, arkadaşını yatağında göremedi ve evin içinde dolaşmaya başladı. Annesini de uyandıran Duman, onunla birlikte balkona yöneldi. Anne- kız, burada Sıla K.'nin eşarpla tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine gelen ekipler, evde inceleme yaptı. Sıla K.'nin cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemleri sonrası ailesi tarafından teslim alınan Sıla K.'nin cenazesi, toprağa verildi.

Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında genç kızın ailesi ve arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Anne Hatice K.'nin, kızının herhangi bir probleminin olmadığını, varsa da kendisinin bilmediğini belirterek, "O çok mutlu bir çocuktu, bunu yapacağını asla düşünmezdik" dediği öğrenildi. Sıla K.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

RÜYASINDA İNTİHAR ETMESİ SÖYLENMİŞ

Öte yandan Esra Duman, Sıla K.'nin, okuldaki sınıf arkadaşlarına, gördüğü rüyada kendisine intihar etmesinin söylendiğini anlattığını dile getirdi.

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