Flaş HaberSiirt'te PKK törör örgütüne ağır darbe
Son Dakika
Arkadaşların alacak anlaşmazlığı cinayetle bitti
ANTALYA'da aralarında alacak anlaşmazlığından husumet bulunan Suriyeli Muhammet Musa Hüseyin (18), arkadaşı Hasan Hasan tarafından tek bıçak darbesiyle öldürüldü. Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana...
GÜVENLİK 24.09.2019, 16:13
ANTALYA'da aralarında alacak anlaşmazlığından husumet bulunan Suriyeli Muhammet Musa Hüseyin (18), arkadaşı Hasan Hasan tarafından tek bıçak darbesiyle öldürüldü.
Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak anlaşmazlığından husumet bulunan Suriye vatandaşı Muhammet Musa Hüseyin ile arkadaşı Hasan Hasan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkaran Hasan Hasan, Muhammet Musa Hüseyin'i göğüs bölgesinden bıçakla yaralayıp, kaçtı. Kan içinde yere yığılan Muhammet Musa Hüseyin, çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye götürüldü. Aşırı kan kaybettiği belirtilen Muhammet Musa Hüseyin, hayatını kaybetti. Olay sonrası harekete geçen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak anlaşmazlığından husumet bulunan Suriye vatandaşı Muhammet Musa Hüseyin ile arkadaşı Hasan Hasan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkaran Hasan Hasan, Muhammet Musa Hüseyin'i göğüs bölgesinden bıçakla yaralayıp, kaçtı. Kan içinde yere yığılan Muhammet Musa Hüseyin, çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye götürüldü. Aşırı kan kaybettiği belirtilen Muhammet Musa Hüseyin, hayatını kaybetti. Olay sonrası harekete geçen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
24°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:47
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1