Arkadaşların alacak anlaşmazlığı cinayetle bitti (2)

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CİNAYET ZANLISI YARALI HALDE YAKALANDI Antalya'da aralarında alacak anlaşmazlığından husumet bulunan Suriyeli Muhammet Musa Hüseyin'i (18), tek bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen vatandaşı Hasan al Hasan, polis ekiplerince gözaltına...
GÜVENLİK 24.09.2019, 21:55
CİNAYET ZANLISI YARALI HALDE YAKALANDI
Antalya'da aralarında alacak anlaşmazlığından husumet bulunan Suriyeli Muhammet Musa Hüseyin'i (18), tek bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen vatandaşı Hasan al Hasan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, yanındaki arkadaşıyla gözaltına alınan Hasan al Hasan'ın ,başından yaralı olduğu kaydedildi. Hastanede tedavisi yapılan Hasan al Hasan ve yanındaki arkadaşı, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Semih ERSÖZLER/ANTALYA, ()
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