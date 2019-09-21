Arkadaşları öldürülen pazarcılar tezgah açmadı

BATMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken öldürülen pazarcı Deniz Özbek (24), olayın yaşandığı yerde anıldı. Özbek'in öldürülmesine tepki gösteren pazarcılar, bugün tezgah açmadı.Batman'da, 14 Eylül'de iki grup arasında sahte banknot yüzünden çıkan kavgada tarafları ayırmak isterken öldürülen pazarcı Deniz Özbek, meslektaşları tarafından olayın yaşandığı yerde anıldı. Pazarcı arkadaşlarının yanı sıra ailesinin de katıldığı anmada annesi Dilşah Özbek gözyaşlarına hakim olamazken, vurulduğu yere karanfiller bırakıldı.Özbek'i anmak için bir araya gelen onlarca pazarcı, arkadaşlarının öldürülmesine tepki göstermek için bugün tezgah açmadı. Semt Pazarı Derneği Başkanı Bahri Keleş, pazarda güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini ifade ederek, "Arkadaşımız Deniz, ekmek parası için tezgahının başındaydı. Uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Artık bu olaylar son bulsun. Onun acısını yüreğimizde hissediyoruz. Pazarda güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyoruz" dedi.ACILI ANNE GÖZYAŞINA HAKİM OLAMADIÖldürülen oğlunun anma programına katılan anne Dilşah Özbek, gözyaşına hakim olmadı.Özbek, "Suçsuz sebepsiz yere evimin direği Deniz'imi öldürdüler. Ne istediler güzelimden, neden onu öldürdüler? Günlerdir yüreğim yanıyor. Nişanlıydı, 15 gün sonra düğününü yapacaktık. Pazarda geçimimizi sağlayan aileyiz. Gencimi benden aldılar. Onları Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.