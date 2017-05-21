Arkadaşıyla oynarken av tüfeğiyle vurulan çocuk öldü

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin İlçesi'nde arkadaşının oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu vurulan 15 yaşındaki Abdülsamed Durgut, yaşamını yitirdi.

Olay, Bolvadin'e bağlı Harlak mevkiinde gece meydana geldi. Abdülsamed Durgut, arkadaşları A.K. (14) ve K.F. ile evde oynamaya başladı. K.F. eline geçirdiği tüfeği arkadaşlarına doğrultarak şaka yapmak istedi. Tüfeğin aniden ateş alması sonucu göğsüne saçma isabet eden Abdülsamed Durgut ağır yaralandı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla Abdülsamed Durgut'u Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durgut, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından K.F. ile A.K. gözaltına alındı.



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