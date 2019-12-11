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Arkadaşının yerine sınava giren kişiye gözaltı
HAKKARİ'de, arkadaşının yerine ehliyet sınavına giren kişi, polis tarafından yakalandı. Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan Elektronik Ehliyet Sınav Merkezi'ndeki sınava, arkadaşının yerine giren kişi, polis tarafından gözaltına alındı....
GÜVENLİK 11.12.2019, 15:31
HAKKARİ'de, arkadaşının yerine ehliyet sınavına giren kişi, polis tarafından yakalandı.
Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan Elektronik Ehliyet Sınav Merkezi'ndeki sınava, arkadaşının yerine giren kişi, polis tarafından gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Atatürk Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin daha önce de aynı suçtan arandığı belirlendi.
Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan Elektronik Ehliyet Sınav Merkezi'ndeki sınava, arkadaşının yerine giren kişi, polis tarafından gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Atatürk Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin daha önce de aynı suçtan arandığı belirlendi.
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