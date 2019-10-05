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Arkadaşının ustabaşı ve patronunu bıçakladı
KÜTAHYA’da çıkarıldığı iş yerine iki arkadaşını alarak giden A.Y.K., ustabaşı ve eski patronuyla tartıştı. Çıkan kavgada A.Y.K.’nin yanında gelen arkadaşı Y.Y. (16) ustabaşı S.G. ve patron B.B.’yi bıçakla yaraladı. Kütahya’da...
GÜVENLİK 05.10.2019, 15:41
KÜTAHYA’da çıkarıldığı iş yerine iki arkadaşını alarak giden A.Y.K., ustabaşı ve eski patronuyla tartıştı. Çıkan kavgada A.Y.K.’nin yanında gelen arkadaşı Y.Y. (16) ustabaşı S.G. ve patron B.B.’yi bıçakla yaraladı.
Kütahya’da oturan A.Y.K. bir süre önce Ali Paşa Mahallesi’nde çalıştığı restoranda işten çıkarıldı. Gece yarısı arkadaşları Y.Y. ve Y.Ü.’yu de yanına alarak eski iş yerine giden A.Y.K. restoranda ustabaşı olarak çalışan S.G.’yi iş yerine dışına çağırıp tartıştı. Bu sırada restoran sahibi olan B.B. de tartışmayı sonlandırmaya çalıştı. A.Y.K.’nin yanında gelen arkadaşlarından Y.Y. bıçakla ustabaşı S.G.’yi kolundan, iş yeri sahibi B.B.’yi ise kasığından bıçakla ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralıları ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olaydan sonra polis ekiplerince yakalanan Y.Y., A.Y.K. ve Y.Ü. Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Kütahya’da oturan A.Y.K. bir süre önce Ali Paşa Mahallesi’nde çalıştığı restoranda işten çıkarıldı. Gece yarısı arkadaşları Y.Y. ve Y.Ü.’yu de yanına alarak eski iş yerine giden A.Y.K. restoranda ustabaşı olarak çalışan S.G.’yi iş yerine dışına çağırıp tartıştı. Bu sırada restoran sahibi olan B.B. de tartışmayı sonlandırmaya çalıştı. A.Y.K.’nin yanında gelen arkadaşlarından Y.Y. bıçakla ustabaşı S.G.’yi kolundan, iş yeri sahibi B.B.’yi ise kasığından bıçakla ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralıları ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olaydan sonra polis ekiplerince yakalanan Y.Y., A.Y.K. ve Y.Ü. Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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