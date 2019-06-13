Arkadaşının iş yerinde intihar etti

MUĞLA'da, üç yıl önce eşinden ayrılan Devrim A. (41) geçici olarak konakladığı arkadaşına ait iş yerinde, kendisini tavana bağladığı ipe asarak, yaşamına son verdi.Balıbey Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde grafik tasarım atölyesi bulunan Umut Dereli, saat 11.00 sıralarında iş yerine geldi. Üst kata çıktığında ise geçici olarak iş yerinde konaklamasına izin verdiği arkadaşı Devrim A.'yı kendini iple tavana asmış halde buldu. Umut Dereli'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Devrim A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Devrim A.'nın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın meydana geldiği iş yerinin önünde meraklı bir kalabalık toplanırken, Umut Dereli, "Sıkıntısı yoktu. En yakın arkadaşı bendim. Çevresinde çok sevilen biriydi. Böyle bir şey yapacağı aklımın ucuna gelmezdi. Üç yıl önce eşinden boşandığını biliyorum. Devrim'e iş arıyorduk" dedi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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