Arkadaşının elindeki tabanca ateş aldı, liseli Batuhan öldü

İZMİT’te ders çalışmak için bir araya gelen 4 liseliden T.K.'nin (17) oynadığı tabanca yanlışlıkla ateş alınca ev sahibi Batuhan Demirhan'ın (17) sırtına isabet etti. Ağır yaralı halde hastanede kaldırılan Demirhan, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.İddiaya göre, lise öğrencisi Batuhan Demirhan, arkadaşlarını ders çalışmak için Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak'taki evine davet etti. Sabah saatlerinde evde buluşan 4 arkadaş bir süre ders çalıştı. Daha sonra Batuhan Demirhan, babasına ait ruhsatlı tabancayla oynamaya başladı. Ardından tabancayı T.K. adlı liseli aldı. Ancak T.K.'nin oynadığı tabanca aniden ateş aldı. Çıkan kurşun, Batuhan Demirhan'ın sırtına isabet etti.Ağır yaralanan Demirhan, isimleri öğrenilemeyen diğer 2 arkadaşının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Batuhan Demirhan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.T.K. polis tarafından gözaltına alınırken, diğer 2 arkadaş da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.