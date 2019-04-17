Arkadaşının aracını silah zoruyla alarak kaçtı

Ersan SAN/İSTANBUL,() BEYLİKDÜZÜ'nden arkadaşının otomobilini silah zoruyla gasp edip kaçtığı iddia edilen şüpheli kaza yaptı. Şüpheli aracı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

Olay, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arkadaşından kullanmak amacıyla otomobilini istedi. Otomobilini vermek istemeyen arkadaşına silah doğrultan şüpheli, otomobili alarak kaçmaya başladı. Bir süre sonra henüz bilinöeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı. Kazanın ardından yaya olarak hızla olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Arkadaşının aracını silah zoruyla gasp ettiğini iddia eden kişi, polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

(FOTOĞRAF)