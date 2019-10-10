banner314

banner325

Son Dakika

Arkadaşını yaralayan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası

KAYSERİ'de, tartıştığı arkadaşı İlker Güler'i (22), bıçakla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Coşkun (23), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Geçen 30 Nisan'da Kocasinan ilçesi Mimarsinan...

GÜVENLİK 10.10.2019, 14:44
Arkadaşını yaralayan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası
KAYSERİ'de, tartıştığı arkadaşı İlker Güler'i (22), bıçakla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Coşkun (23), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.
Geçen 30 Nisan'da Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet Coşkun ile İlker Güler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Mehmet Coşkun, arkadaşı İlker Güler'i kasığından bıçakladı. Yaralanan Güler, hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Coşkun, mahkemece tutuklandı.
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Mehmet Coşkun, karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık Coşkun, olayın sinirle yaşandığını söyleyerek, pişman olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti sanık Coşkun'a 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tahliyesini kararlaştırdı.

Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:39
Güneş 07:03
Öğle 12:56
İkindi 16:05
Akşam 18:39
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2