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Arkadaşını vuran kadın yakalandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Özkan D.'yi (26) av tüfeğiyle vurarak yaralayan biri kadın 2 kişi, Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüphelilerden Tuğçe B. (22), Özkan D.'yi kendisinin...

Arkadaşını vuran kadın yakalandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Özkan D.'yi (26) av tüfeğiyle vurarak yaralayan biri kadın 2 kişi, Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüphelilerden Tuğçe B. (22), Özkan D.'yi kendisinin vurduğunu söyledi. 

Olay, Kümeevler Mahallesi'ndeki ormanlıkta bu sabah meydana geldi. Özkan D., Murat S. ve Tuğçe B., birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada Özkan D. ile Murat S. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Özkan D. henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekle ile vurularak yaralandı. Karnından ve bacağından yaralanan Özkan D., yere yığılırken, Murat S. ile Tuğçe B. ise otomobile binerek, olay yerinden kaçtı.
Özkan D., cep telefonuyla sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Özkan D.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karışan Murat S. ile Tuğçe B.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Tuğçe B.' nin ilk ifadesinde, yaralanan kişiyle sorunlarının olduğunu ileri sürerek "Ben vurdum" dediği öğrenildi.

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