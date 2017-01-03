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Arkadaşını öldürüp, polise teslim oldu

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, tartıştığı arkadaşı 18 yaşındaki M.İ.'yi tabancayla başından vurarak öldüren aynı yaştaki A.E., daha sonra polise teslim oldu. Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik...

Arkadaşını öldürüp, polise teslim oldu

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, tartıştığı arkadaşı 18 yaşındaki M.İ.'yi tabancayla başından vurarak öldüren aynı yaştaki A.E., daha sonra polise teslim oldu.
Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Polis Merkezi'ne giden A.E., arkadaşı M.İ.'yi öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan A.E.'nin verdiği bilgiler üzerine polis ekipleri, Yenişehir İlçesi Şehitlik Semti çöp arıtma tesisleri yakınlarına gitti. Burada yapılan incelemede, tren raylarının yanında M.İ.'nin başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. A.E.'nin polisteki sorgusu süryor.




 

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