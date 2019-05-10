Arkadaşını öldüren sanık hakim karşısında

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde önceden aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Nejdet Çetin'i (48) bıçaklayarak öldüren Selim Y.'nin (25) yargılanmasına başlandı.

Olay, 4 Ekim 2018 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. Nejdet Çetin, daha önceden aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Selim Y.'nin evine gitti. Bir gece önce alkollüyken 'işi bırakma mevzusu' yüzünden kavga ettiği Selim Y.'nin kapı ziline basan Nejdet Çetin, arkadaşını dışarı çağırdı. Elinde bıçakla dışarıya çıkan Selim Y., Çetin’i bıçakladı. Göğsüne 3 bıçak darbesi alan Nejdet Çetin, olay yerinde yaşamını yitirirken Selim Y. , polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

CİNAYETİ ANLATTI

Tutuklu sanık Selim Y., İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Selim Y. ifadesinde, "Olaydan bir süre önce Nejdet, beraber çalıştığımız işten ayrıldı. Ayrıldıktan sonra bana da işten ayrılmam için ısrar etmeye başladı. Sürekli beni telefonla arayarak, 'Ben çıktım, sen de çıkacaksın işten’ diyerek, tehdit ediyordu. Ben de işimden memnun olduğumu söyleyerek işten ayrılmayacağımı ifade etmiştim. Olaydan bir gün önce de görüştük, aynı şeyleri söylemeye başladı. Alkol alıyorduk, kavga etmeye başladık. Sabah beni yine aramaya başladı. Sabah evimin önüne geldi. Evden çıkıp yanına gelmemi istedi. Ben de reddettim. Çok ısrar etti ve küfürler etmeye başladı. Kapının önüne çıktım, halen küfürler ediyordu. Ben de bunaldım, en son kendimi kaybederek bıçakladım. Olaydan dolayı çok pişmanım" dedi.

Duruşma, eksik evrakların tamamlanması talebiyle 19 Temmuz tarihine ertelendi.



FOTOĞRAFLI