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Arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis

SAMSUN'da Mayıs 2017 yılında parkta, bir ilkokulda görev yapan hizmetli Cemalettin Seren'i tabancayla vurarak öldüren ve tutuklu yargılanan Gökhan Efe, yargılandığı mahkemece 27 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 26 Mayıs 2017'de Samsun'un...

Arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
SAMSUN'da Mayıs 2017 yılında parkta, bir ilkokulda görev yapan hizmetli Cemalettin Seren'i tabancayla vurarak öldüren ve tutuklu yargılanan Gökhan Efe, yargılandığı mahkemece 27 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 26 Mayıs 2017'de Samsun'un İlkadım İlçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kavak ilçesinde bir okulda hizmetli olarak çalışan Cemalettin Seren (27) ile işsiz olan Gökhan Efe (27), kavga etti. Aralarındaki kavga nedeniyle arkadaşlarının da araya girmesiyle barışmak için İlkadım ilçesi Cedit Parkı'nda buluşan Cemalettin Seren ve Gökhan Efe arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Efe, üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp Cemalettin Seren'i bacaklarından yaralayıp olay yerinden kaçtı. Yaralı Seren  ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralı Seren, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi 31 Mayıs 2017 günü İlkadım ilçesi Saadet Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ilk ifadesinde, "Daha önce kavga ettik. Bu konuyu konuşup barışmak için haberleşip parkta buluştuk. Konuşurken tartışma çıktı ve elini beline atınca beni vuracağından korkup ben tabancamı çıkarıp ayaklarına ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Çok pişmanım" dedi.
Ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Gökhan Efe, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 'Kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şüphelinin bugün görülen son duruşmasında mahkeme heyeti, Gökhan Efe'yi 'adam öldürmek' suçundan 25 yıl, 'ruhsatsız silah' suçundan 1 yıl 8 ay ve 'genel güvenliği tehlikeye düşürmek' suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 27 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

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