Arkadaşını öldürdü, 12 yıl sonra yakalandı

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da 2005 yılında otomobilinde başından tabancayla vurularak öldürülen 32 yaşındaki Ayhan Kısa'nın katil zanlısı olduğu belirlenen arkadaşı Metin Özalan tutuklandı.

29 Temmuz 2005 tarihinde Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi Vakıf Çiftliği yanında park halindeki otomobilde Ayhan Kısa başından tabancayla vurulmuş, arkadaşı Metin Özalan ise darp sonucu yaralı halde bulundu. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ayhan Kısa 1 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Tedavisi yapılan Metin Özalan polise verdiği ifadede, "Ayhan Kısa ile araçta içki içiyorduk. Yanımıza bir araç yaklaştı. Ardından tanımadığım biri başıma vurdu. Uyandığımda Ayhan yaralıydı. Kim yaptı görmedim" dedii. Metin Özalan, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, bu amaçla özel bir ekip kurdu. Ayhan Kısa cinayetini de yeniden araştıran ekipler, Metin Özalan'ın ifadesi ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın raporları, tanık beyanları arasında çelişkiler tespit etti. Polis, olay günü Ayhan Kısa'nın eski eşi F.A.'nın da olay günü yanında olduğunu belirledi. Delilleri inceleyen polis, 17 Şubat'ta yaptığı eş zamanlı operasyonla Metin Özalan'ı Hatay'da, F. A.'yı ise Adana'da gözaltına aldı. Antalya'ya getirilen şüpheliler, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Metin Özalan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cinayet suçundan tutuklanırken, F. A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.