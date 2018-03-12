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Arkadaşını kurtarmak isterken vuran özel güvenlikçi serbest

KONYA'da özel güvenlik görevlisi Ramazan K. (38) markete giderken arkadaşı Suriyeli Abdullah Bilal'i (22) tabanca ile sırtından vurarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan Ramazan K., ilk ifadesinde, "Plakasını alamadığım bir otomobil...

Arkadaşını kurtarmak isterken vuran özel güvenlikçi serbest
KONYA'da özel güvenlik görevlisi Ramazan K. (38) markete giderken arkadaşı Suriyeli Abdullah Bilal'i (22) tabanca ile sırtından vurarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan Ramazan K., ilk ifadesinde, "Plakasını alamadığım bir otomobil Abdullah'ın üzerine sürdü. Aracın lastiklerini ateş ederken Abdullah'ı yanlışlıkla sırtından vurdum" dedi. Taksirle yaralama suçundan adliyeye sevk edilen Ramazan K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Olay, geçen Cuma günü saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'da bir serada işçi olarak çalışan Suriyeli Abdullah Bilal, özel güvenlik görevlisi Ramazan K. ve iki arkadaşıyla birlikte bir yakınını görmek için Konya'ya geldi. Su almak için araçtan inen 4 arkadaş, yolda yürürken, iddiaya göre, plakasını alamadıkları bir otomobil, Bilal'in üzerine doğru geldi. Ramazan K. ise arkadaşına bir şey olacağı düşüncesiyle önce korkutmak amaçlı ruhsatlı tabancasıyla 2 el havaya ateş etti. Daha sonra otomobilin lastiğine ateş etmeye çalışan Ramazan K., Abdullah Bilal'i sırtından vurdu. Kanlar içerisinde yerde kalan Bilal'e ilk müdahaleyi Ramazan K. yaptı. Daha sonra üç arkadaş geldikleri araçla Bilal'i, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Abdullah Bilal'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
'LASTİĞE ATEŞ EDECEKTİM, ABDULLAH'I VURDUM'
Olaydan sonra kaçan Ramazan K. ise Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ramazan K., tabancasını attığı yeri polise gösterdi. Ramazan K. polisteki ilk ifadesinde, "Antalya'dan Konya'ya geldik. Buradan da Karaman'a gidecektik. Abdullah bir yakınını görecekti. Su almak için aşağıya indiğimizde plakasını alamadığım bir otomobil Abdullah'ın üzerine sürdü. Ben de önce havaya ateş ettim. Daha sonra aracın lastiklerini ateş ederken Abdullah'ı yanlışlıkla sırtından vurdum" dedi. Abdullah Bilal'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olaydan sonra yakalanan Ramazan K., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ramazan K., taksirle yaralama suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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