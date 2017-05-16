'Arkadaşım kendisini öldürdü' iddiası

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da 2005 yılında otomobilinde başından tabancayla vurularak öldürülen 32 yaşındaki Ayhan Kısa'nın katil zanlısı olarak tutuklanan arkadaşı 39 yaşındaki Metin Özalan, çıktığı ilk duruşmada, maktulün kendi kendini vurduğunu ileri sürdü.

29 Temmuz 2005 tarihinde Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi Vakıf Çiftliği yanında park halindeki otomobilde Ayhan Kısa başından tabancayla vurulmuş, arkadaşı Metin Özalan ise darbe sonucu başından yaralı halde bulundu. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ayhan Kısa 1 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Tedavisi yapılan Metin Özalan polise verdiği ifadede, "Ayhan Kısa ile araçta içki içiyorduk. Yanımıza bir araç yaklaştı. Ardından tanımadığım biri başıma vurdu. Uyandığımda Ayhan yaralıydı. Kim yaptı görmedim" dedi.

Olayda kullanılan tabanca bulunamazken, Metin Özalan, ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Faili meçhul kalan cinayetten bir süre sonra Ayhan Kısa'nın eşi 35 yaşındaki Fatma A. ikinci evliliğini yapıp Adana'ya, Metin Özalan ise Hatay'a yerleşti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, bu amaçla özel bir ekip kurdu. Cinayeti yeniden araştıran ekipler, Ayhan Kısa'nın eşi Fatma A. ile Metin Özalan arasındaki telefon görüşmelerini inceledi. İkilinin cinayetten sonraki 3 aylık dönemde 100'den fazla görüşme yaptığı tespit edildi. Metin Özalan'ın ifadesi ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın raporları, tanık beyanları arasında çelişkiler de tespit eden polis, 17 Şubat'ta yaptığı eş zamanlı operasyonla Metin Özalan'ı Hatay'da, Fatma A.'yı da Adana'da gözaltına aldı.

Antalya'ya getirilen şüphelilerden Metin Özalan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'cinayet' suçundan tutuklanırken, Fatma A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İkili hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Metin Özalan avukatıyla katılırken, Adana'daki Fatma A. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS), üzerinden ifade verdi. Soruşturma safhası ve savcılıktaki ifadesinde birlikte içki içerken arkadan gelen birilerinin tabancayla Ayhan Kısa'ya ateş ettiğini, kendisinin de başına vurularak darp edildiğini ileri süren Metin Özalan, mahkemede bu ifadesinin doğru olmadığını söyledi.

'AYHAN SİLAHI ÇIKARDI'

Olay günü eşleri ve çocuklarıyla pikniğe gittiklerini anlatan Metin Özalan, “Döndükten sonra çocukları eve bıraktık. Ardından Ayhan Kısa'nın aracıyla olay yerinde bira içmeye gittik. Alkol aldıktan sonra Ayhan'ın direksiyonu zayıf olduğu için ben kullanmak istedim. Bu yüzden tartıştık. Eski hatalarını yüzüne vurdum. Bu sırada sinir krizi geçirip, elimdeki şişeyi kafama vurdum. Daha sonra oturduk. Bu sırada Ayhan aniden tabancasını çıkarıp bana doğru nişan aldı. 'Beni mi öldüreceksin, doğruları söylemem onuruna mı dokunuyor, ne halin varsa gör, ben gidiyorum' diyerek arkamı dönüp uzaklaştığımda silah sesi geldi. Baktığımda ayakta duruyordu. Tekrar arkamı dönüp yürümeye başladığımda bir el daha silah sesi geldi. Baktığımda Ayhan yerde yatıyordu. Kendisini silahla yaraladığını anladım. Hemen polisi aradım" dedi.

Olaydan birkaç gün sonra Ayhan Kısa'nın hastanede öldüğünü, olayda kullanılan silahı akıbeti hakkında da bilgisi olmadığını anlatan Metin Özalan, arkadaşını öldürmediğini iddia etti. Ölenin eski eşi Fatma A. ile de aralarında gönül ilişkisi bulunmadığını anlatan Metin Özalan, "Fatma ile herhangi bir aşk ilişkim olmadı. Evlenmeden önce Fatma A. bana gelin adayı olarak gösterilmişti. Ben kendisini beğenmedim. O da Ayhan Kısa ile evlendi" diye konuştu.

Daha önceki ifadesini neden değiştirdiğinin sorulması üzerine Metin Özalan, "Böyle bir yaralanma olayını nasıl izah edebileceğimi bilemediğim için korktum" diye yanıt verdi. Maktulün eşiyle telefon görüşmelerinin sorulması üzerine de Özalan, "Eşim de Fatma'nın arkadaşıydı. Eşi öldüğü için eşim de Fatma'yı aramış olabilir" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUN BABASINI ÖLDÜRMEM'

Tutuksuz sanık Fatma A. ise olayla ilgisinin olmadığını iddia etti. Sanıkla ilişkisinin olmadığını anlatan Fatma A., "Metin Özalan eşim öldürülmeden önce zaman zaman telefonla beni arayarak, 'Seni seviyorum' derdi. Evli olduğum dönemde sanığın 'sarkıntılık' olarak değerlendirilebilecek bu sözlerini olay çıkmaması için de eşime söylemedim" dedi.

Eşi öldükten 6 yıl sonra yeninden evlendiğini de vurgulayan Fatma A., "Eski eşimin ailesi yeniden evlenmemi kabullenemedi. Bundan dolayı bana iftira atıyorlar. Çocuğumun babasını ben öldürmedim, öldürmem" diye konuştu.

Duruşma eksikliklerin tamamlanması için 7 Temmuz'a ertelendi.