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Arkadaşı tarafından bıçaklanan Abdullah, öldü

ŞANLIURFA’da sokakta tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan Abdullah Fırat (18), hayatını kaybetti.  Olay, dün akşam saatlerinde Topdağı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Fırat ile ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşı arasında...

Arkadaşı tarafından bıçaklanan Abdullah, öldü
ŞANLIURFA’da sokakta tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan Abdullah Fırat (18), hayatını kaybetti. 
Olay, dün akşam saatlerinde Topdağı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Fırat ile ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fırat, arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Fırat'ı gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Abdullah Fırat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fırat'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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