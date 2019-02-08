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Arkadaşı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Serkan Kınalı (34), henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği arkadaşı Aytekin P. tarafından av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Aytekin P.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi. Olay,...

Arkadaşı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Serkan Kınalı (34), henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği arkadaşı Aytekin P. tarafından av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Aytekin P.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
Olay, dün gece Hacıevhat Mahallesi Mutlu Sokak'ta meydana geldi. Arkadaş olan Serkan Kınalı ile Aytekin P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Aytekin P., yanında getirdiği av tüfeğiyle Kınalı'yı başından vurduktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Serkan Kınalı, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kınalı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaydan sonra kaçan Aytekin P.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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