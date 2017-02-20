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Arkadaşı intihar girişimini önledi

SAMSUN'da bunalıma giren 25 yaşındaki H.D. çevre yolu üst geçite çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna edemediği genci, gelen arkadaşı vazgeçirdi. Olay, bu akşam Samsun'un Canik İlçesi'nde meydana geldi. Psikolojik...

Arkadaşı intihar girişimini önledi
SAMSUN'da bunalıma giren 25 yaşındaki H.D. çevre yolu üst geçite çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna edemediği genci, gelen arkadaşı vazgeçirdi.
Olay, bu akşam Samsun'un Canik İlçesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen H.D., Samsun-Ankara çevre yolu üst geçidin korkuluklarına çıktı. İntihar girişiminde bulunan genci gören çevrede bulunanlar ve araç sürücüleri hemen polisi aradı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çevrede geniş önlem aldı. İtfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Polisin ikna çabaları sonuç vermeyince H.D. gelen arkadaşı tarafından ikna edilerek girişiminden vazgeçirilerek indirildi. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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