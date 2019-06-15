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Arkadaş katiline 25 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, telefonda tartıştıktan sonra evinin önünde buluştuğu eski iş arkadaşı Fevzi Gürün'ü(34) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Erkan Büyükdeğirmenci(33), 25 yıl hapis cezasına...

Arkadaş katiline 25 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, telefonda tartıştıktan sonra evinin önünde buluştuğu eski iş arkadaşı Fevzi Gürün'ü(34) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Erkan Büyükdeğirmenci(33), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 28 Aralık'ta Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde iş makinesi tamircisi olan Fevzi Gürün, daha önce birlikte çalıştığı Erkan Büyükdeğirmenci ile telefonda tartıştı. Tartışma sırasında ikili, Gürün'ün evinin önünde buluşmak üzere randevulaştı. Ancak tartışma burada da sürdü. Büyükdeğirmenci, Gürün'ü 8 yerinden bıçakladı. Fevzi Gürün kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Erkan Büyükdeğirmenci ise Isparta'da yakalanıp, tutuklandı.
Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan tutuklu sanık Erkan Büyükdeğirmenci, karar duruşmasında sorulan son sözünde yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi.
Mahkeme, Büyükdeğirmenci'yi önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra ise iyi hal indirimi yaparak, cezayı 25 yıla çevirdi.

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