Arka bacakları kesilmiş yavru kedi yaşam savaşı veriyor

BURSA’nın Gemlik ilçesinde sahilde oynayan çocuklar, arka bacakları kesik yavru kedi buldu. Tedaviye alınan yavru kedinin yaşama ihtimalinin düşük olduğu bildirilirken, polis soruşturma başlattı.

Gemlik Sahili'nde oynayan çocuklar bir kayık içerisinde arka bacakları kesilmiş yavru kedi buldu. Çocuklar durumu ailelerine aileler de polise bildirdi. Hemen Gemlik Belediyesi'ne bağlı veterinerler bölgeye gelerek, kediye ilk müdahaleyi yaptı.

Tedavi altına alınan yavru kedinin yaşama ihtimalinin güç olduğu, bu yüzden de Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgisi olanları belirlemek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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