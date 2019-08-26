banner325

Son Dakika

Arızalı kamyonetin motosikletle çekilmesi şaşırttı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- SAMSUN’da arızalı kamyonetin, halata bağlandığı motosikletle çekilmeye çalışıldığı anlar, çevredekileri şaşırttı.  Terme ilçesinde arızalanan komyonetin, halata bağlı motorsikletle tamirciye götürülmek...

GÜVENLİK 26.08.2019, 15:41
Arızalı kamyonetin motosikletle çekilmesi şaşırttı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- SAMSUN’da arızalı kamyonetin, halata bağlandığı motosikletle çekilmeye çalışıldığı anlar, çevredekileri şaşırttı. 
Terme ilçesinde arızalanan komyonetin, halata bağlı motorsikletle tamirciye götürülmek için taşındığını gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, şaşkınlarını gizleyemedi, bu anları da cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlenirken, pek çok takipçi de, vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyen kamyonet ve motosiklet için 'Bu da oldu' yorumunda bulundu. 

Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
İmsak 04:45
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:55
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Ankaragücü 2 2
11. Konyaspor 2 2
12. Kayserispor 2 1
13. Galatasaray 2 1
14. Kasımpaşa 2 1
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 1 1
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 1 0
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3