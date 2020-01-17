Arızalı araçları kiraladıkları gurbetçilere silah tehdidiyle boş senet imzalatan çete çökertildi (2)

5 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Kayseri'de kiraya verdikleri araçların, yakıt ve yağını boşaltarak arızalanmış gibi gösterip kiralayan kişilere silah tehdidiyle boş senet imzalattıkları şüphesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 5'i, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 7'si, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



