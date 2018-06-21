Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in yargılanmasına devam edildi

Özkan ARSLAN/ANKARA, () - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç'ın FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevine son verilen damadı doktor Ekrem Yeter'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Yeter'in hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılması talebini reddetti.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz yargılanan Ekrem Yeter ve avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen B.T., sanığı 10 yıldır tanıdığını ve annesinin doktoru olduğunu söyledi. Yeter'den FETÖ lehine olumlu söylem duymadığını belirten B.T., "Ekrem Bey'i disiplinli bir doktor olarak biliyorum. Örgütsel bir görevi olduğunu görmedim" dedi.

'ADLİ KONTROL ŞARTI KALDIRILSIN' TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Tanık ifadelerinin ardından konuşan Ekrem Yeter, "Benim silahlı terör örgütüyle bir bağlantım olamaz. Pek çok cemaate sevgim, saygım vardır. Bu nedenle yaptıklarım, örgütsel bir iş değildir" diye konuştu. Gaziantep'te özel hastanede doktor olarak görev yaptığını söyleyen Yeter, hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Ekrem Yeter'in talebini reddeden mahkeme heyeti, dijital materyallerin ve bazı kurumlardan istenilen evrakın beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.