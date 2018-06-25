Arı sokan yaşlı kadın öldü

KASTAMONU’da arı sokmasının ardından hastaneye kaldırılan Hayriye Aynacı (85), 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Daday ilçesine bağlı Kayabağı köyünde oturan Hayriye Aynacı'yı, 15 gün önce arı soktu. Fenalaşması nedeniyle Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Hayriye Aynacı, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Aynacı, Daday Kayabağı köyünde toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI
Daday ilçesine bağlı Kayabağı köyünde oturan Hayriye Aynacı'yı, 15 gün önce arı soktu. Fenalaşması nedeniyle Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Hayriye Aynacı, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Aynacı, Daday Kayabağı köyünde toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI