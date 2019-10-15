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Arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroinle ilgili 4 kişi adliyede (2)
4'Ü DE TUTUKLANDI Muğla'da, TIR dorsesindeki arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroin ile ilgili gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen C.B., T.E., F.G. ve S.S. tutuklandı.
GÜVENLİK 15.10.2019, 21:18
4'Ü DE TUTUKLANDI
Muğla'da, TIR dorsesindeki arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroin ile ilgili gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen C.B., T.E., F.G. ve S.S. tutuklandı.
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