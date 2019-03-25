Arguvan'da 4,5 büyülüğünde deprem (3)

VALİLİK: 1 KİŞİ YARALANDI

Malatya Valiliği, merkezüssü Arguvan olan saat 14.29'da meydana gelen depremde bir kişinin yaralandığını duyurdu. Depremin ardından Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtilen valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Deprem sırasında yaşadığı panik nedeniyle bir binanın merdivenlerinden atlayan bir vatandaşımız ayağından yaralanmıştır. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından oluşturulan 5 teknik ekip tarafından, Arguvan ve Hekimhan İlçelerine bağlı mahallelerde deprem nedeniyle bazı binalarda oluşan hasarların tespitine yönelik çalışmalara derhal başlanmıştır. Bölgede devam eden artçı sarsıntılar sebebiyle can güvenliği bakımından hasarlı konutlara girilmemesi yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunulmuştur. İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince, konutu hasar gören vatandaşların barınması amacıyla uygun alanlarda çadır kurma çalışmaları başlatılmıştır."

36 SARSINTI MEYDANA GELDİ

Öte yandan gün içerisinde kentte paniğe yol açan büyüklükleri 1.4 ile 4.5 arasında değişen 36 sarsıntı meydana geldi. Depremlerden 30'unun merkez üssü Arguvan, 6'sının ise Hekimhan ilçesi olurken, saat 16.53'te meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremde de birçok kişi kendilerini dışarı attı.

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