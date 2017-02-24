Ardeşen’de silah imalatı yapılan eve baskın

Muhammet KAÇAR/ ARDEŞEN, (Rize), () - RİZE’nin Ardeşen İlçesi’nde bir evde parçalara ayrılmış 16 tabanca ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bir evde silah imalatı yapıldığına dair istihbarat üzerine, eve baskın düzenledi. Evde ve çevresinde yapılan aramada 16 silah gövdesi, 11 sürgü üst kapağı, 10 namlu, 10 şarjör, 24 kabza kapağı, 37 tabanca yapımında kullanılan namlu altı demir malzeme, 10 namlu eklentisi demir parçası ile 70 tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili İ.H. ve A.H. gözaltına alındı.

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