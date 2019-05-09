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Ardahan Valisi’nden 'trafik levhasına kurşun' tepkisi

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, () - ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, katıldığı trafik haftası materyal sergisinde kurşunlanmış trafik levhasını görünce, “Yazık hedef tahtası yapmışlar. Ondan sonra diyorlar, 'vali silah ruhsatını neden imzalamıyorsun',...

Ardahan Valisi’nden 'trafik levhasına kurşun' tepkisi

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, () - ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, katıldığı trafik haftası materyal sergisinde kurşunlanmış trafik levhasını görünce, “Yazık hedef tahtası yapmışlar. Ondan sonra diyorlar, 'vali silah ruhsatını neden imzalamıyorsun', ne yapacaksın silahı ?" diyerek tepki gösterdi.
Gençlik Merkezi Spor Salonu'ndaki sergiyi Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Belediye Başkanı Faruk Demir ile Vali Mustafa Masatlı birlikte gezdi. Kurşunlanmış trafik levhalarını görünce İl Emniyet Müdürü'nü yanına çağıran Vali Masatlı, silah ruhsatı konusunda daha seçici davranılmasını istedi. Vali Masatlı, “Biz silah ruhsatını güvenlik birimlerinde görev yapan kamu görevlilerine veya hayati tehlikesi olanlara veriyoruz. Alın işte hedef tahtası yapmışlar. Ondan sonra diyorlar 'vali silah ruhsatını neden imzalamıyorsun', ne yapacaksın silahı ?" diyerek tepki gösterdi.
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