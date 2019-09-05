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Ardahan dolu yağışıyla beyaza büründü

ARDAHAN'da, etkili olan dolu kentin büyük bölümünü beyaz örtüyle kaplarken, yüksek kesimlerde de kar görüntüsü oluşturdu. Kentte, öğleden sonra başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 30 dakika süreyle...

GÜVENLİK 05.09.2019, 14:56
Ardahan dolu yağışıyla beyaza büründü
ARDAHAN'da, etkili olan dolu kentin büyük bölümünü beyaz örtüyle kaplarken, yüksek kesimlerde de kar görüntüsü oluşturdu.
Kentte, öğleden sonra başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 30 dakika süreyle etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, kentin büyük bölümünü beyaza bürüdü. Sokaktakilerin hazırlıksız yakalandığı fındık büyüklüğündeki dolu, yüksek kesimlerde kar görüntüsü ortaya çıkardı. Merkez Gürçayır Mahallesi'nde etkili olan dolu bahçelere ve ekili arazilere de zarar verdi. Kent sakinlerinin bir çoğu Eylül ayıyla birlikte havaların soğuduğunu söyledi. 

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