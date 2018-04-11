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Ardahan'da terör operasyonu: 20 üniversiteli gözaltına alındı

ARDAHAN’da, PKK'nın gençlik yapılanması 'Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'ne (YDG-H) yönelik yapılan operasyonda 20 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması faaliyetlerinin ortaya...

Ardahan'da terör operasyonu: 20 üniversiteli gözaltına alındı
ARDAHAN’da, PKK'nın gençlik yapılanması 'Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'ne (YDG-H) yönelik yapılan operasyonda 20 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Kent merkezinde eş zamanlı yapılan operasyonda, YDG-H'ye üye oldukları iddiasıyla Ardahan Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde okuyan 20 öğrenci gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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